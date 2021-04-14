"Надо было дать шанс" - вступились за женщину, 7-летний сын которой едва не погиб на болотах

У 29-летней Натальи Читкайло из села Холонов на Волыни отобрали сыновей 7 и 12 лет. Женщина выпивает, а дети растут в ненадлежащих условиях, по выводам комиссии. Это открылось после исчезновения младшего мальчика. Но в селе женщину защищают. Настаивают, что ей нужно было дать шанс. Фото: suspilne.media

7-летнего Матвея Полянского из села Холонов Гороховской общины на Волыни, который 15 ч. бродил по болотам, выписали из больницы. Но матери не вернули. Вместе с братом 12-летним Андреем отдали под опеку в другую семью. Мать ребят, 29-летнюю Наталью Читкайло, в селе защищают. Говорят - выпивала. Но на работу ходила и о детях заботилась, как умела. Настаивают, что женщине надо было дать шанс.

Детей якобы забрали в семью родственники покойного отца ребят. Однако где точно находятся - неизвестно. Матери новые опекуны детей не звонили. Об этом Gazeta.ua рассказал староста села Александр Мартынов.

"Эмоции зашкаливают от несправедливости. Я просил на комиссии прислушаться и дать шанс Наталье. Она любит сыновей, а те - ее, аж трясутся. И она не алкоголичка. С тех пор как это произошло с Матвеем, ни она, ни ее мать водки совсем не нюхают. Где теперь дети - мы не знаем. Никто даже не сказал. Сделаем все, чтобы помочь Наталье их вернуть. Потому что такое впечатление, что кто-то просто хотел пропиариться на этой истории с детьми", - рассказал Александр Акакиевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали о семье 7-летнего мальчика, который 15 ч. бродил по болотам

Наталья сама воспитывает сыновей. Муж умер. На учете семья не находилась. Но староста села с учителями постоянно посещали их.

"Муж Наташин умер лет 5 или 6 назад вот как раз от водки. Она с сыновьями и со своими родителями жила. Нанимаются на работу, чтобы копейку иметь. В доме всегда был кусок сала и хлеба с сахаром. Дети ходят в школу, уроки не прогуливают, принадлежностями обеспечены лучше, чем семьи побогаче. Ну бедненько все в доме. Но это не повод детей изымать. Это село. Так через одного живут. Всех не заберешь. Детей никто не бил. С дому не выгонял. Малый в 9 вечера еще был на площадке, это видно на камере видеонаблюдение. Да, не досмотрела, возможно. Если я в чем-то виноват - готов ответить. Но сыновей не надо было забирать от матери и травмировать их", - добавил Мартынов.

Стала ли мать ребят на путь исправления и сможет ли вернуть впоследствии сыновей - пока говорить рано, считают в секторе ювенальной превенции областной полиции.

7-летний Матвей Полянский из села Холонов Гороховского района Волыни более 15 ч. бродил по болотам. Мальчик исчез 7 апреля. Днем играл с соседскими детьми на площадке, но домой не вернулся. Последний раз люди видели его около 17:00. Мать заметила исчезновение в 21:00. В полицию обратилась утром 8 апреля. Искала своими силами, объяснила.