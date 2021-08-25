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Над домом месяц летали дроны: новые подробности смерти мэра Кривого Рога

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Над домом месяц летали дроны: новые подробности смерти мэра Кривого Рога
Над домом погибшего мэра летали квадрокоптеры. Фото: Нацполиция

В течение последнего месяца над домом погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова летали квадрокоптеры.

Новые подробности по делу об убийстве главы города рассказала его жена Елена. Об этом сообщает адвокат семьи Дмитрий Манелюк.

"Последняя неделя перед смертью Константин Юрьевич очень боялся подходить к окнам. Запрещал жене подходить к окнам, выходить на улицу и даже вывешивать стирку на втором этаже, а просил делать это на первом", - рассказал Манелюк.

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По его словам, последнюю неделю Павлов опасался возвращаться домой. Об этом покойный мэр рассказывал своей жене.

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины", - отметил адвокат.

15 августа в загородном доме в селе Вольное нашли с простреленной грудью мэра Кривого Рога 48-летнего Константина Павлова. Тело около 16:00 обнаружил его помощник. Лежал на пороге веранды на спине, одетый в футболку, шорты и высокие черные носки. Верхняя часть тела на улице, нижняя - в доме. Рядом в луже крови - охотничий карабин калибра 7,62 и одна гильза. В полиции рассматривают несколько версий - убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Также - доведение до самоубийства.

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Дата
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