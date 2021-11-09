Начальника "Изоляции" задержали по статьям о торговле людьми, терроризме и нарушении законов войны

Автор: СБУ Спецслужба подтвердила задержание Куликовского

В СБУ подтвердили задержание начальника концлагеря "Изоляция".

Он участвовал в убийствах и пытках противоправно заключенных украинцев.

"В настоящее время с бывшим боевиком проводят определенные законодательством процессуальные действия: его доставка в суд для избрания меры пресечения и получение дополнительной информации о его противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"

Преступника задержали в рамках уголовного производства по статьям:

- Торговля людьми;

- Создание террористической группы или террористической организации;

- Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований;

- Нарушение законов и обычаев войны.

Украинские спецслужбы поймали в Киеве руководителя донецкой тюрьмы "Изоляция" Дениса Куликовского по прозвищу "Палич". Об этом сообщил журналист и бывший узник Станислав Асеев. "Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря", - написал он. Детали журналист пообещал сообщить позже.