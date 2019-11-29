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пятница, 29 ноября 2019 13:47

НАБУ объявило в розыск бывших работников банка VAB

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НАБУ объявило в розыск бывших работников банка VAB
Кроме владельца Бахматюка теперь разыскивают и бывшего председателя правления банка Дениса Мальцева и экс-руководительницу наблюдательного совета Наталью Василюк. Фото: Бизнес

Национальное антикоррупционное бюро объявило в национальный и международный розыск бывшего председателя правления VAB банка Дениса Мальцева. Также разыскивают экс-руководительницу наблюдательного совета банка Наталью Василюк.

Об этом сообщили источники в правоохранительных органах. передает портал "Слово и Дело".

Сведения о нацрозшук Мальцева и Василюк обнародованы в учете Министерства внутренних дел Украины.

Следствие установило, что в октябре 2014 года VAB Банк, отнесенный к категории проблемных, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Хотя VAB Банк не подал все необходимые для этого документы, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, пристало на его предложение.

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Стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, завысили почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн грн против 1,8 млрд грн, заявленных банком VAB.

Зная о завышенной стоимости залогового имущества и отсутствие всех необходимых документов, должностные лица НБУ предоставили 1,2 млрд грн стабилизационного кредита VAB Банку. Это - в дополнение к ранее уже полученным от Нацбанка и невозвратным 3 млрд грн кредитов.

За 40 дней спустя, в ноябре 2014 года, НБУ признал VAB Банк неплатежеспособным. Стабализацийний кредит в 1,2 млрд грн, полученный от НБУ сроком на два года, VAB Банк не вернул.

Неделей ранее Национальное антикоррупционную бюро объявило в розыск и владельца обанкротившегося VAB Банка Олега Бахматюка.

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