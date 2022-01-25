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На Злату Огневич напал преследователь. Подозреваемого задержали

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На Злату Огневич напал преследователь. Подозреваемого задержали
Столичные правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который угрожал украинской певице Злате Огневич. Фото: t.me/UA_National_Police

На певицу Злату Огневич напал преследователь. Угрожал, что если раз увидит ее по телевидению - "залить н***й".

Менее чем через сутки полицейские установили личность нарушителя и задержали его 25 января, рассказал начальник отдела дознания Печерского управления полиции Василий Иванишин, передает отдел коммуникации в столичной полиции.

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К преступлению причастен 42-летний уроженец Черкасской области.

"Мужчина долгое время систематически угрожал убийством заявительнице, преследовал и отправлял смс-сообщения в разные социальные сети", - рассказал Иванишин.

За совершенное ему грозит до двух лет ограничение свободы.

Исполнительница и героиня романтического реалити "Холостячка-2" Злата Огневич заявила, что в течение трех лет является жертвой преследования и психологического насилия. Она показала лицо мужчины, который ее преследует и угрожает расправиться с ней.

Видео, снятое из окна автомобиля, опубликовала в Instagram. Когда певица ехала на студию, ее догнал другой автомобиль, в котором и сидел преследователь.

Когда Огневич сказала, что передаст в полицию ролик, мужчина ответил, что ему все равно.

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Дата
25
января

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