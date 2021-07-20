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вторник, 20 июля 2021 18:52

На заводе возле Ровно произошел взрыв
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На промышленном гиганте ОАО "Ривнеазот" произошел взрыв.

По предварительным данным, произошел выброс азотной кислоты. Людям рекомендуют закрывать окна и двери. Видео и фото с места происшествия в соцсетях публикуют очевидцы.

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На заводе возле Ровно произошло ЧП. Фото: radiotrek
На заводе возле Ровно произошло ЧП. Фото: radiotrek
На заводе возле Ровно произошло ЧП. Фото: radiotrek
На заводе возле Ровно произошло ЧП. Фото: radiotrek
На заводе возле Ровно произошло ЧП. Фото: radiotrek

Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль сообщает, что экологическая инспекция оценивает угрозы.

"20 июля на предприятии состоялась нештатная ситуация - разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состолся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода.

Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидировали собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе "РивнеАзота".

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Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

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Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

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Публикация от Типове Рівне (@tipove_rivne)

По меньшей мере 52 человека погибли и 20 получили ранения в результате сильного пожара на фабрике по производству соков в бангладешским городе Нараянгандж.

Пожар начался поздно вечером на первом этаже шестиэтажного здания фабрики.

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Дата
20
июля

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