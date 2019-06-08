На заводе погиб рабочий - осталась только голова

В Днепре на заводе погиб человек. Фото: РБК

На металлопрокатном заводе в Индустриальном районе Днепра умер человек.

Во время разматывания металлических рулонов его намотало на аппарат, сообщает РБК.

От полученных травм 28-летний рабочий скончался на месте.

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Тело погибшего полностью намотало на барабан. Осталась только голова. Сообщают, что человек не соблюдал технику безопасности. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В полиции сообщили, что несчастные случаи на предприятиях участились.

На территории вагоноремонтного завода в Стрые Львовской области произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Об этом сообщают в пресс-службе департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.