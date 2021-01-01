На заказ под елку: Микитась передал через адвоката последнее слово

Бывшего нардепа и президенту корпорации Укрбуд Максима Микитась взяли под стражу без права на залог. Фото: zn.ua

Бывший нардеп и президенту корпорации Укрбуд Максим Микитась, которого взяли под стражу без права на залог, передал через адвоката "последнее слово".

Считает, что его арестовали на заказ высокопоставленных лиц. Его слова передал в Facebook адвокат Артур Габриелян.

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"Подло и цинично, беспрецедентно, под "елку", по заказу высокопоставленным негодяям было принято это решение в "деле"которого нет. Я даже очень, но этого не делал! Это "дело" точно не про меня. Я должен сейчас быть со своими дочерьми, а не в автозаке. Я хотел рассказать что случилось с Укрбуд, я поверил, но у нас это ... "- его повели и он не успел договорить.

Бывшего нардепа и президента корпорации Укрбуд Максима Микитася взяли под стражу без права на залог. Такое решение вынес Шевченковский райсуд Киева 31 декабря. Микитася подозревают в заказе похищения своего адвоката.