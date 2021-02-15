На Закарпатье вторые сутки ищут пропавшего туриста: видео поисковой операции

На Закарпатье 2-е сутки продолжается операция по поиску пропавшего 40-летнего киевлянина.
70 человек прочесывают склоны горы Гемба, чтобы найти последнего из группы туристов, заблудившихся в субботу, 13 января. Телефонной связи с заблудившимся киевлянином нет, сообщает ГСЧС в Закарпатской области.
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Чрезвычайники сняли на видео поисковую операцию.
"Вот в таких условиях уже 2-е сутки спасатели, волонтеры, лесники ищут заблудившегося туриста, потерявшегося в районе живописной горы Гемба на Закарпатье. В этот день поиски, которые нашим специалистами удается снять на видео и передать в условиях отсутствия интернета, начались еще затемно", - сообщили в ГСЧС Украины.
Спасатели Львовщины сообщили, что также присоединились к поиску заблудившегося туриста.
На Закарпатье, в районе горы Гемба, спасатели нашли одного из туристов, заблудившихся 13 февраля. Был в районе горы Магура-Жиде. Он находится в удовлетворительном состоянии, сообщает ГСЧС.
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