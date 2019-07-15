На Закарпатье скупали голоса избирателей - полиция "трясет" причастных

За один голос и голосования исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен. ФОТО: УНН

На Закарпатье проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к организации сети подкупа избирателей.

"За один голос и голосования исключительно за одного кандидата в народные депутаты Украины в избирательном бюллетене гражданам обещали 1500 гривен. Проводятся санкционированные обыски по месту жительства причастных к этому лиц ", - сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что один экземпляр сформированных списков передается так называемым кураторам, а один - остается непосредственно у тех, кто занимается денежной агитацией избирателей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция изъяла партию "гречки" на выборах

"Чтобы избиратель после своего волеизъявления смог получить вознаграждение, ему необходимо будет сфотографировать бюллетень в кабинке для тайного голосования с отметкой о голосовании за нужного депутата и передать фото куратору", - говорят правоохранители.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Избирателям на Прикарпатье организуют бесплатные туры в Буковель.