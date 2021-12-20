На Закарпатье исчез турист

В горах ищут Александра Приходченко из Житомирской области. Фото: Национальная полиция

На Закарпатье исчез 62-летний Александр Приходченко из Житомирской области.

Он приехал на отдых и перестал выходить на связь, передает Межгорное отделение полиции.

Приходченко ищут полицейские. На отдых в село Соймы возле Межгорья он приехал из города Чуднов.

Пропавший имеет рост 170 - 180 см, среднего телосложения. У него черные волосы.

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"Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины, просим сразу сообщить на линию 102 или по телефонам (03146) 2-10-90, 2-11-07, 098-88-57-028", - пишет полиция.

В высокогорье Карпат синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за мощного снегопада. В связи с этим спасатели призвали туристов и местных жителей соблюдать правила при походе в горы.