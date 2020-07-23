На Закарпатье депутат сбил 19-летнего мотоциклиста

ДТП с депутатом и мотоциклистом. Фото: Информатор

На Закарпатье в селе Ботар Виноградовского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием депутата районного совета.

Вследствие аварии погиб 19-летний парень, сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram-канале.

Автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого якобы находился депутат Виноградовского районного совета, "выезжал с обочины и влетел в мотоцикл, который ехал по дороге".

В результате столкновения мотоциклист получил несовместимые с жизнью травмы черепа.

"Насколько мне известно - это второе смертельное ДТП депутата. Первое была в конце 90-х. Тогда мужчине удалось избежать наказания", - заявил Глагола, добавив, что подозреваемый в совершении аварии якобы связи в Закарпатском областном совете.

Информация предварительная и уточняется.

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Ранее, во время движения колонны военной техники одной из воинских частей Нацгвардии Украины водитель ЗИЛ-131 по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем Daewoo Lanos. В результате ДТП водитель и пассажир легковой машины погибли, еще 3 пассажира находятся в тяжелом состоянии.