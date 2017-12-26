На взятке в виде Volkswagen Sharan задержали чиновницу

На Киевщине поймали взяточницу. Фото: прокуратура

На Киевщине секретаршу бюджетной комиссии одного из поселковых советов задержали на взятке.

В качестве второй части взятки женщина получила автомобиль Volkswagen Sharan и 5 тыс. грн. Первая часть взятки составляла $ 2 тыс, сообщает прокуратура Киевской обл.

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За взятку она должна была способствовать в принятии положительного решения председателем и членами исполкома поселкового совета о предоставлении разрешения на размещение двух МАФов на территории поселка.

В Луганской области сотрудники управления защиты экономики Нацполиции поймали на взятке заместителя директора одного из местных коммунальных предприятий.