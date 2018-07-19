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четверг, 19 июля 2018 22:20

На военную складе в США произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие

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На военную складе в США произошел серьезный взрыв, есть пострадавшие
В США произошел взрыв на военном складе. Фото: Twitter

На военном складе в США прогремел взрыв, пострадали 4 человека.

Инцидент произошел в городе Чемберсберге, штате Пенсильвания. Об этом сообщил представитель экстренных служб, передает Fox News.

В результате взрыва три человека получили серьезные ранения. Очевидцы рассказали, что видели, как двое сотрудников склада выбежали из здания. По их словам, они кричали и были в огне.

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Как говорят спасатели, после взрыва на складе начался пожар. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Причина взрыва пока неизвестна. Отмечается, что на складе хранили ракеты и амуницию.

В оккупированном Енакиево произошла крупная авария, в которой погибли люди. Коммунальщики проводили плановые работы в канализационно-насосной станции, когда произошел взрыв из-за выброса газа.

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