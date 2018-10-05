На въезде в Киев гигантская пробка парализовала движение

Фото: Киев оперативный

Утром 5 октября на ул. Богатырской в ​​Киеве произошло ДТП. Там перевернулся малотоннажный грузовик.

На въезде в город со стороны Вышгорода образовалась большая пробка, сообщает "Киев Оперативный".

"Еще одно ДТП с переворотом на улице Богатырской и сразу же пробка до Вышгорода. Имейте в виду, есть смысл объехать", - предупреждают в комментарии к фото.

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Причины аварии выясняются. О пострадавших в ДТП пока не сообщается.

В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Rav 4 сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.