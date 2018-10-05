На въезде в Киев гигантская пробка парализовала движение

Утром 5 октября на ул. Богатырской в Киеве произошло ДТП. Там перевернулся малотоннажный грузовик.
На въезде в город со стороны Вышгорода образовалась большая пробка, сообщает "Киев Оперативный".
"Еще одно ДТП с переворотом на улице Богатырской и сразу же пробка до Вышгорода. Имейте в виду, есть смысл объехать", - предупреждают в комментарии к фото.
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Причины аварии выясняются. О пострадавших в ДТП пока не сообщается.
В Киеве на Троещине произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota Rav 4 сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.
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