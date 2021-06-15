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вторник, 15 июня 2021 13:37

На улице Киева нашли завернутый в ковер труп

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На улице Киева нашли завернутый в ковер труп
На страшную находку наткнулись 15 июня. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Шулявской дворник обнаружил человеческое тело, завернутое в ковер.

Мужчина это или женщина, пока неизвестно, сообщила пресс-служба полиции столицы.

"Неустановленный труп отправили для проведения судмедэкспертизы, чтобы установить причину смерти. Тело было завернуто в ковер и находилось у дома", - рассказали в полиции Шевченковского района для "Сегодня".

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По информации "Киев Сейчас", труп мужчины нашла уборщица в технической комнате утром 15 июня.

"По одной из версий, там жил местный бездомный. По другой, тело было замотанное в ковер", - говорится в посте.

В Киеве жители домов по ул. Депутатской, выйдя из своих жилищ утром, увидели тело раздетой женщины, лежавшее на стволе дерева. По подозрению в убийстве задержали 44-летнего мужчину.

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