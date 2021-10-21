На украинско-молдавской границе обнаружили спиртопровод

Демонтировали более 2 тысяч метров полиэтиленовой трубы. Фото: ГПСУ

В Одесской области контрабандисты "проложили" 2-километровый трубопровод для перекачки спиртного через госграницу с Молдовой.

Полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм обнаружили на мелководье Кучурганского водохранилища, сообщили в Южном региональном управлении ГПСУ.

Трубопровод пролегал от государственной границы под водой и землей и выходил к частному домовладению в селе Павловка Раздельнянского района Одесской области.

В селе обнаружили две пустые емкости объемом по 2 тонны каждая. Вероятно, что они предназначались для незаконно переправленного спирта.

Демонтировать трубопровод помогли водолазы.

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