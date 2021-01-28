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четверг, 28 января 2021 16:54

На украинца в Париже могли напасть ради мести: дипломаты раскрыли новые подробности

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На украинца в Париже могли напасть ради мести: дипломаты раскрыли новые подробности
Украинца 15-летнего Юрия крученики жестоко избили в Париже. Нападение совершили члены подростковой банды "RD4". Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

Нападение на украинского подростка Юрия Коученика в Париже совершили члены подростковой банды "RD4".

Среди задержанных 8 несовершеннолетних и один совершеннолетний. Напасть на Юрия могли ради мести. Такие предварительные данные следствия сообщили в Facebook Посольства Украины во Франции.

"В г. Ванв в пригороде Парижа полиция задержала подростков, которые, вероятно, участвовали в столкновениях с бандами района Богренель 15-го округа Парижа. По сообщениям прокуратуры Парижа, все под стражей по обвинению в покушении на убийство, участии в групповых преступных действиях с целью совершения насильственного преступления и кражи. Украинский подросток стал жертвой нападения мести представителей банды "RD4" после того, как несколько дней назад был избит подросток с Ванвы", - говорится в сообщении дипломатов.

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Сообщаются и подробности нападения на Юрия. Так, в докладе полицейских и спасателей, прибывших на место трагедии, отмечается, что юноша имел сильное кровотечение из головы.

В тот же вечер полиция обнаружила на месте преступления молоток, заброшенный в цветочный горшок, а также несколько железных прутьев. На опровержение информации, что распространялась в прессе, в отчете полиции не говорилось о наличии у пострадавшего отвертки.

Кроме того, представители полиции подчеркнули, что пострадавший не имеет судимости и не был известен местным правоохранителям, как ранее сообщали некоторые СМИ.

Юрия избили 15 января неподалеку Эйфелевой башни, когда он с друзьями возвращался из колледжа. На них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Позже французские СМИ написали, что Юрий ранее уже попадал в поле зрения полиции за мелкое хулиганство. Причиной инцидента мог стать конфликт между 2 враждебными бандами подростков. В одну из которых может входить Юрий.

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