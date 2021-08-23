На турбазе катер проплыл по отдыхающей

В Кривом Роге женщине после столкновения с катером ампутировали руку. Фото: pixabay.com

На турбазе в Марьяновке Криворожского района Днепропетровской области мужчина на катере проплыл по отдыхающей. Женщина осталась без руки.

Несчастье произошло 22 августа около 12:30, пишет Информатор.

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"На территории турбазы катер наехал на женщину, которая в это время плавала в реке. Винтом катера ей разорвало руку. На место инцидента вызвали медиков, ее доставили в криворожскую городскую больницу №2. Женщине пришлось ампутировать травмированную руку", - сказано в сообщении.

После инцидента мужчина остановил лодку у берега. Подробности происшествия выясняют полицейские.

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