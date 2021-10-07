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четверг, 07 октября 2021 21:30

На три года посадили мужчину за угрозы Зеленскому

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На три года посадили мужчину за угрозы Зеленскому
Мужчина дважды совершил преступление. Фото: Pexels

Ивано-Франковский городской суд на три года приговорил мужчину, угрожавшего убить президента Владимира Зеленского в резиденции "Синегора".

Он совершил преступление в декабре 2020 года, говорится в реестре судебных решений.

"Подсудимый, имея неснятую и непогашенную в установленном законом порядке судимость, на путь исправления и перевоспитания не стал и совершил новое умышленное преступление против общественной безопасности. 29 декабря 2020 года воспользовавшись мобильным телефоном матери, создал сообщение с угрозой совершения преступления, связанного с посягательством на жизнь президента Украины ", - говорится в документе.

Правоохранители провели проверку, в ходе которой "информация не нашла своего подтверждения".

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Его признали виновным по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности". Это второе подобное преступление. К сроку присоединили срок по предыдущему приговору.

В Кривом Роге на Днепропетровщине 59-летний мужчина угрожал взорвать одну из квартир в Металлургическом районе города. О своем намерении сообщил в полицию вечером 15 февраля. Речь идет о квартире в доме №13 по ул. Художественная. Там проживают родители президента Украины Владимира Зеленского, по данным местных СМИ.

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