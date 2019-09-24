На трассе произошла смертельная авария с участием грузовика

На трассе Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция

В Волынской области на трасте Киев-Ковель-Ягодин столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший и травмированные.

Авария произошла во вторник, 24 сентября, около 13:00 вблизи села Годовичи Турийского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате ДТП один человек погиб, пятеро травмированы. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

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