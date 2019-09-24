На трассе произошла смертельная авария с участием грузовика

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
Зеленский не сможет даже произнести слово "война", потому что будет в российских клешнях - Безсмертный
1 Просмотров: 5832
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Люди аплодируют - на Book Forum приехал Порошенко
Просмотров: 8793
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Что такое "формула Штайнмайера" и почему она возмутила Украину
Просмотров: 2223
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
"Должна быть системная государственная политика" - Вятрович рассказал о ситуации с украинским языком
Просмотров: 513
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Манипулятор использует наши слабости - во Львове обсудили социальную панику
Просмотров: 3114
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
Если Зеленский хочет быстрого мира, должен готовиться к войне - Безсмертный
2 Просмотров: 3555
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
Гривна сейчас намного сильнее, чем была - экономист
1 Просмотров: 1485
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта
Просмотров: 396
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Способно ли правительство Гончарука на экономический прорыв
Просмотров: 1314
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
"Россия добьется успеха, наш президент окажется в меньшинстве" - Безсмертный про Нормандские переговоры
1 Просмотров: 3393
Фото
Все фото
7
4
3
11
3
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Пришли сотни людей: простились с самым младшим погибшим в аварии под Одессой
Солдат погиб страшной смертью
Солдат погиб страшной смертью
Возле парке нашли мужчину с перерезанными венами
Возле парке нашли мужчину с перерезанными венами
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
Летел 200 км/ч.: показали фото и видео смертельной аварии на мосту
Перекрыли мост из-за угрозы взрыва
Перекрыли мост из-за угрозы взрыва
Видео
Все видео
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Масштабное ДТП под Житомиром: что известно о погибших и пострадавших
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото
Водитель протаранила толпу протестующих
Водитель протаранила толпу протестующих
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
На киевском мосту перевернулся кран
На киевском мосту перевернулся кран
Интервью
1/5
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Под звучание бандуры можно медитировать и оздоравливаться - Оксана Боровец
Просмотров: 225
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Кто накручивает цены на картофель - эксперт рассказала о тонкостях рынка
Просмотров: 5544
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 5364
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1737
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 31428
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
23 сентября 2019
1 Просмотров: 837
Мусьє Степан
Донька показує фотографії, які зробила влітку в мовному таборі в Брюгге. — А хто цей хлопчина? — запитую. — Це Грегоріос ...
вторник, 24 сентября 2019 21:52

На трассе произошла смертельная авария с участием грузовика

  Комментировать

  На трассе Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция
На трассе Киев-Ковель-Ягодин произошла смертельная авария. Фото: Нацполиция

В Волынской области на трасте Киев-Ковель-Ягодин столкнулись грузовик, микроавтобус и легковой автомобиль, есть погибший и травмированные.

Авария произошла во вторник, 24 сентября, около 13:00 вблизи села Годовичи Турийского района. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В результате ДТП один человек погиб, пятеро травмированы. Причины и обстоятельства трагедии выясняются.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Главного управления Национальной полиции в Волынской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертельная авария на Житомирщине: водителю грузовика избрали меру пресечения

 

В Днепре Chevrolet Evanda на скорости 200 км/ч врезался в фонарный столб. Авто разорвало на части. Водитель погиб на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На трассе произошла смертельная авария с участием грузовика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
сентября

В Киеве взорвали крупнейший небоскреб

29 пассажиров автобуса сгорели заживо

Фестиваль завершили запрещенной песней

Министр обратился к духовенству

Папа Римский попросил прощения у ученого

Самое читаемое
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
10 раз, когда Дженнифер Лопес была на красной дорожке почти голой
15
 1 Просмотров: 72969
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс.
Князев прокомментировал задержание бывшей жены с ‎€650 тыс. 1 Просмотров: 21042
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
Вещи на обочине и кровь на дороге: новые фото и видео с места масштабной аварии под Житомиром
5
 Просмотров: 19224
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии &quot;Эмми-2019&quot;
Без белья и с декольте до талии: самые сексуальные образы звезд на премии "Эмми-2019"
8
 Просмотров: 17851
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину 6 Просмотров: 14455
Происшествия
Смертельная авария на Житомирщине: водителю грузовика избрали меру пресечения
Смертельная авария на Житомирщине: водителю грузовика избрали меру пресечения Просмотров: 342
Должен был лететь на отдых: пропавшего адвоката нашли мертвым
Должен был лететь на отдых: пропавшего адвоката нашли мертвым Просмотров: 1773
В Киеве госпитализировали школьников, съевших минеральные удобрения
В Киеве госпитализировали школьников, съевших минеральные удобрения Просмотров: 270
Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения
Виновнику масштабной аварии под Одессой избрали меру пресечения Просмотров: 333
Неизвестные изнасиловали и перерезали горло 13-летней девочке
Неизвестные изнасиловали и перерезали горло 13-летней девочке Просмотров: 2871
Больше всего комментируют
6
Сенцов заявил, что готов пожать руку Путину
4
"Может, еще и за визитку Яроша откроете?" – сети разозлило дело ГБР против Парубия
2
Новый министр культуры прокомментировал связь с олигархом Пинчуком
2
Студентка мечтает стать обладательницей самых пышных губ в мире
1
Гороскоп на 24 сентября: астролог сказала, кому стоит сменить работу
Голосов: 274
Голосование Кто сейчас самый сильный украинский футболист?
  • 1) Александр Зинченко
  • 2) Тарас Степаненко
  • 3) Андрей Ярмоленко
  • 4) Роман Яремчук
  • 5) Виктор Цыганков
  • 6) Руслан Малиновский
  • 7) Марлос
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua