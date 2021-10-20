На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: 22 погибших и пострадавших

Недалеко от поселка Любашевка Одесской области 20 октября около 5:00 столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля.
Погибли три человека, есть пострадавшие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Столкновение произошло на трассе Одесса-Киев. Травмированным предоставляют помощь", - говорится в сообщении.
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Пострадавших - 19, после столкновения авто начался пожар, по информации местных СМИ.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полицейские просят водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении.
В сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.
Вблизи села Копанки в Красноградском районе на Харьковщине столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и КамАЗ.
После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Трое пассажиров - мужчина и две женщины - погибли на месте. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения.
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