На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: 22 погибших и пострадавших

На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение. Много погибших и искалеченных. Фото: od.npu.gov.ua

Недалеко от поселка Любашевка Одесской области 20 октября около 5:00 столкнулись два грузовика и три легковых автомобиля.

Погибли три человека, есть пострадавшие, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Столкновение произошло на трассе Одесса-Киев. Травмированным предоставляют помощь", - говорится в сообщении.

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Пострадавших - 19, после столкновения авто начался пожар, по информации местных СМИ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полицейские просят водителей быть осторожными, воздержаться от поездок в указанном направлении.

В сторону Одессы объезд осуществляется по Старокиевской трассе.

Вблизи села Копанки в Красноградском районе на Харьковщине столкнулись микроавтобус Volkswagen Crafter и КамАЗ. После столкновения микроавтобус съехал в кювет. Трое пассажиров - мужчина и две женщины - погибли на месте. Еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения.