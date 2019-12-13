На трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с людьми

В больницу попал водитель. У него диагностировали ушиб позвоночника Фото: ukrinform.ua

В Житомирской области на трассе Киев-Чоп перевернулся автобус с пассажирами, ехавший в Польшу.

"12 декабря около 19:00 ч на выезде из города Новоград-Волынского в сторону Ровно на международной трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие. Пассажирский автобус, следовавший из города Днепра в Польшу, съехал в кювет и перевернулся. В автобусе находились 13 пассажиров и 2 водителя ", - пишет Новоград-Волынский городской совет в Facebook.

В больницу попал водитель. У него диагностировали ушиб позвоночника. Госпитализировали также 3 пассажиров с травмами легкой степени тяжести. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

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Остальные пассажиры продолжили поездку автобусом из Ровно.

11 декабря около 12:00 на автодороге Обход г. Тернополя произошла смертельная авария. Между селами Чистилов и Великий Глубочек не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов. Один человек погиб, 5 с травмами попали в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.