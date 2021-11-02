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вторник, 02 ноября 2021 16:52

На территории заброшенного завода нашли сумку с младенцем
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В Тернопольской области в селе Толстое Чертковского района неизвестные положили в сумку младенца и выбросили на территории недействующего молокозавода.

Младенца нашла прохожая, сообщает Нацполиция области.

"Услышала плач ребенка. Когда подошла ближе, увидела сумку, в которой и находился младенец. Женщина забрала ребенка в теплое помещение и вызвала полицию", - говорится в сообщении.

Фото: tp.npu.gov.ua

Ребенок родился 1 ноября. Это здоровый мальчик, у которого диагностировали переохлаждение.

Полиция разыскивает родителей ребенка. Им грозит до трех лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новорожденной пересадили сердце животного

В селе Томашовке Кольского района Ивано-Франковской области местная жительница нашла новорожденного мальчика на ступеньках собственного дома. Был завернут в одеяло. Женщина вызвала медиков и полицию. Ребенка госпитализировали, но по дороге в больницу он умер.

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