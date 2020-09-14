На территории ТРК посетители подрались с охранниками

Между посетителями и охранниками произошел конфликт: в ход пошло оружие Фото: ukrinform.ua

13 сентября в Запорожье на территории торгово-развлекательного комплекса на ул. Набережная Магистраль между посетителями и охранниками произошла драка. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

Трое мужчин 53 и 19 лет поссорились с охранниками 18 и 22 лет. Посетители ругались и устроили драку. В разгар конфликта 53-летний посетитель достал нож и порезал руки охраннику. Затем он начал стрелять из травматического пистолета. В ссору вмешался мужчина, личность которого пока не установлена, и совершил выстрелы из травматического оружия в сторону нарушителя.

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"В результате 53-летнего зачинщика драки с непроникающими травматическими ранениями госпитализировали в больницу, остальных двух с травмами тоже доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Охранники от госпитализации отказались", — говорят в пресс-службе.

В полиции открыли уголовное производство за хулиганство. Решается вопрос об объявлении о подозрении 53-летнему мужчине.

36-летний иностранец во время ссоры подстрелил 27-летнего охранника столичного Гидропарка. Пострадавший находится в больнице.