На таможни проводят обыски по делу о контрабанде минудобрений

На Николаевскую таможню пришли с обыском. Фото: Укринформ

На Николаевской таможни проводят обыски по делу о контрабанде минудобрений на почти 163 млн грн за время прежнего руководства.

"Руководство Николаевской таможни поздравляет следственные действия Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований, которые происходят на территории таможни и связанные с нарушениями при оформлении ввоза минеральных удобрений. Мной лично была подана информация в ГБР относительно возможных неправомерных действий тогдашнего руководства таможни", - говорит начальник Николаевской таможни ДФС Роман Криль, пишет Николаевская таможня ДФС в Facebook.

Через таможню было пропущено 17 партий с минеральными удобрениями без начисления антидемпинговой пошлины. Вследствие этого есть подозрение, что государство понесло убытки на сумму 162,7 млн грн.

Правоохранители проводят обыски по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением".

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Премьер-министр Алексей Гончарук усомнился в эффективности борьбы с контрабандой таможенной службой в Черновицкой области.

Он заявил, что его не поразили отчеты с конфискацией сотен пар тапочек как демонстрации "безумной борьбы с контрабандой".