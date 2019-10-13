На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева

 
Ексклюзивы
1/5
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 1566
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
"Острые вопросы потопить в шквале других" - эксперт о марафоне Зеленского
1 Просмотров: 738
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
Представили ракетный комплекс "Нептун". Что внутри?
1 Просмотров: 5031
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
"Будет труднее победить Кремль", - рассказали, как на Украину повлияет война в Сирии
Просмотров: 819
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
На Банковой не хотят недоразумений с журналистами
1 Просмотров: 270
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
"Выглядит, как чистое мошенничество" - эксперт о расследовании роли Украины в сбитии "Боинга 777"
Просмотров: 1350
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
5 Просмотров: 2124
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог
2 Просмотров: 2637
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 1377
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 3276
Фото
Все фото
7
5
5
5
4
11-летняя девочка повесилась после драки родителей
11-летняя девочка повесилась после драки родителей
Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате
Директор-баптист и изолятор за непослушание: новые подробности скандала с торговлей детьми в интернате
Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото
Рейсовый автобус сошелся в лобовом столкновении с микроавтобусом: первые подробности и фото
Слышали крики: мужчину нашли мертвым под окнами многоэтажки
Слышали крики: мужчину нашли мертвым под окнами многоэтажки
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
В Киеве в кустах нашли мертвую женщину в шубе
Видео
Все видео
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном парке голый мужчина приставал к 14-летней девушке
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
В столичном магазине наказали наглую воровку: обнародовали видео
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Показали фото киллера, который расстрелял двух мужчин
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 2844
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6651
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1413
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 990
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 801
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
12 октября 2019
Просмотров: 522
Золота людина
– Це не лікарі! З умираючих тягнути гроші можуть тільки виродки, – каже Іван. Говоримо про завідувача поліклініки Національного ...
воскресенье, 13 октября 2019 11:02

На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева

  Комментировать
На свадьбе убили &quot;вора в законе&quot;, который был надзирателем Киева
На свадьбе убили "вора в законе" Андрея Недзельсткого. Фото: Антикор

На свадьбе в семье криминального авторитета Олега Бакинского убили "вора в законе" Андрея Недзельского в Киеве.

Заказчиками убийства стали 3 главные "воры в законе". Об этом сообщил бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет segodnya.ua.

"Только в Киеве на "торжествах" по случаю свадьбы в семье Олега "Бакинского", три "вора в законе" лишили статуса" вора в законе Андрея известного по кличке "Неделя", "Львовский". После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Задержали банду похитителей людей, которой руководил "вор в законе"

В "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни.

Андрей Недзельский был влиятельным криминальным авторитетом в Киеве. Имел связи с кавказскими авторитетами из клана деда Хасана.

Считался надзирателем Киева и хранителем общих средств украинских криминальных воров.

В Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с СБУ задержали криминального авторитета по прозвищу Молдаван.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
октября

Сны важны для психического здоровья: ученый

Самое читаемое
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве
Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве 1 Просмотров: 22365
&quot;Люди странные&quot; - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
"Люди странные" - мужчина 8 лет фотографировал городское безумие
14
 Просмотров: 19252
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
Фото украинки, которую называют самой сексуальной легкоатлеткой мира
16
 Просмотров: 19099
Вора в законе &quot;разкороновали&quot; и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 17497
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы
Под Киевом мужчина трое суток насиловал и бил подругу сожительницы Просмотров: 16839
Происшествия
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
В Киеве женщина бросилась под автобус с пассажирами (18+)
 Просмотров: 1179
11-летняя девочка повесилась после драки родителей
11-летняя девочка повесилась после драки родителей
7
 Просмотров: 3699
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе
Вора в законе "разкороновали" и избили на свадьбе 1 Просмотров: 17506
В Киеве задержали автомобиль с гранатами
В Киеве задержали автомобиль с гранатами Просмотров: 558
Женщину едва не загрызла стая собак
Женщину едва не загрызла стая собак 1 Просмотров: 1953
Больше всего комментируют
3
Зеленский назвал свою ошибку в должности президента
3
У задержанного в Крыму Приходько изъяли крымскотатарский флаг
3
Члена правительства раскритиковали за пренебрежение к украинскому языку
3
Отобрали у пенсионерки пакет с продуктами и рассыпали по асфальту
2
Инициированный Герусом импорт электроэнергии из РФ позволит российским лоббистам поднять вопрос о снятии санкций — СМИ
Голосов: 3381
Голосование Почему президент Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"?
  • Хочет быстрых побед для себя и не понимает последствий для страны
  • Делает это из-за давления европейских партнеров
  • Поддался России
  • Это измена и нет, нечего обсуждать
  • Еще не все пропало, ситуацию можно исправить
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua