На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева

На свадьбе в семье криминального авторитета Олега Бакинского убили "вора в законе" Андрея Недзельского в Киеве.
Заказчиками убийства стали 3 главные "воры в законе". Об этом сообщил бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет segodnya.ua.
"Только в Киеве на "торжествах" по случаю свадьбы в семье Олега "Бакинского", три "вора в законе" лишили статуса" вора в законе Андрея известного по кличке "Неделя", "Львовский". После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории.
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В "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни.
Андрей Недзельский был влиятельным криминальным авторитетом в Киеве. Имел связи с кавказскими авторитетами из клана деда Хасана.
Считался надзирателем Киева и хранителем общих средств украинских криминальных воров.
В Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с СБУ задержали криминального авторитета по прозвищу Молдаван.
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