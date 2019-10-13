На свадьбе убили "вора в законе", который был надзирателем Киева

На свадьбе убили "вора в законе" Андрея Недзельсткого. Фото: Антикор

На свадьбе в семье криминального авторитета Олега Бакинского убили "вора в законе" Андрея Недзельского в Киеве.

Заказчиками убийства стали 3 главные "воры в законе". Об этом сообщил бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, пишет segodnya.ua.

"Только в Киеве на "торжествах" по случаю свадьбы в семье Олега "Бакинского", три "вора в законе" лишили статуса" вора в законе Андрея известного по кличке "Неделя", "Львовский". После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории.

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В "воров в законе" можно нарушать законы любой страны, но только не "законы" их жизни.

Андрей Недзельский был влиятельным криминальным авторитетом в Киеве. Имел связи с кавказскими авторитетами из клана деда Хасана.

Считался надзирателем Киева и хранителем общих средств украинских криминальных воров.

В Хмельницкой области сотрудники полиции совместно с СБУ задержали криминального авторитета по прозвищу Молдаван.