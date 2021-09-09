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четверг, 09 сентября 2021 01:33

На Сумщине из нефтепровода разлилась нефть

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На Сумщине из нефтепровода разлилась нефть
Нефть вылилась на поле с кукурузой. Фото: Интерфакс

Вблизи села Кардашовка Сумской области из нефтепровода разлилась нефть. Это произошло из-за разгерметизации нефтесборочного коллектора Бугруватовского месторождения.

Нефть вылилась на земли сельхозназначения, сообщает Государственная экологическая инспекция в Сумской области.

Общая площадь загрязненных земель составила 0,35 га, на которых находится поле с кукурузой. Работники отобрали две пробы почвы на загрязненных участках и одну фоновую.

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Происходит сбор загрязненного грунта ручными и механическими средствами. После чего места, где разлилась нефть, обработают биодеструкторами.

Затем инспекция рассчитает ущерб, который нанесли нефтепродукты почве.

Под Нижневартовском в России в акватории реки Обь загорелся подводный нефтепровод. Один человек в результате пожара получил ожоги.

"Часть поврежденного продуктопровода отключена. Происходит выгорание нефтепродуктов на поверхности реки Обь. Площадь горения составляет около 1000 квадратных метров", - пишет Интерфакс.

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