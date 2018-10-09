На столичном Гидропарке нашли тело женщины

На пляже столичного Гидропарка нашли тело женщины. Фото: kiev.informator.ua

9 октября около 6:40 на столичном Гидропарке обнаружили тело женщины. Погибшую нашли на территории детского пляжа на берегу Днепра, пишет Информатор.

"Вахтер корабля Bella Costa во время утреннего обхода территории обнаружил тело женщины. Около семи утра мужчина вызвал правоохранителей. На место приехал экипаж патрульной полиции и "скорая". Медики лишь констатировали смерть", - передает издание.

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Погибшей на вид лет 60-70. По словам местных рыбаков, женщина постоянно ходила на речку, чтобы утром искупаться. Полицейские говорят, видимых телесных повреждений на теле нет. Предполагается, что смерть наступила естественно. Сейчас личность умершей выясняют. Продолжается следствие.

7 октября в лесу на Запорожье нашли тело 77-летней женщины. Погибшая была полураздетой, прикрытой ветками. Накануне женщину подали в розыск. В последний раз ее видели родственники 4 октября.