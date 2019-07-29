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понедельник, 29 июля 2019 13:25

На станции метро умер человек

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На станции метро умер человек
Бригада медиков и правоохранителей стояли над телом погибшего человека, накрытым полиэтиленовым мешком Фото: Інформатор

На станции киевского метрополитена Золотые Ворота умер человек.

Бригада медиков и правоохранителей стояли над телом погибшего человека, накрытым полиэтиленовым мешком. Их заметили около 12:15, пишет УНН.

В дежурной части Управления полиции в метрополитене подтвердили гибель человека.

"Человек, к сожалению, умерла. Ему стало плохо", - отметили в дежурной части.

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В пресс-службе КП "Киевский метрополитен" не предоставили информацию относительно инцидента.

В Киеве возле станции метро Контрактовая площадь внезапно умер человек. Прохожие вызвали скорую помощь и полицию

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