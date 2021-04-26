На Шри-Ланке прогремели три взрыва

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27 апреля 2019 года в доме на востоке Шри-Ланки произошло три взрыва. В результате погибли 15 человек, среди которых шестеро детей.

Взрывы произошли, когда полиция окружила дом и планировала обыскать его. Правоохранители подозревали, что в нем находятся лица, причастные к терактам, которые произошли на острове в минувшие выходные. В ходе операции началась перестрелка, а затем раздались три взрыва. По данным полиции, взрывы были совершены одним или несколькими террористами-смертниками.

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За несколько часов до этого полиция задержала семь человек и обнаружила большое количество взрывчатки в городке Самантурай. Кроме того, были обнаружены пояса смертников, дрон и флаг с признаками террористической группировки "Исламское государство", которое, как считается, стоит за терактами, произошедшими в минувшие выходные на Шри-Ланке. Также было найдено около 100 тыс. шариков из подшипников, которые обычно используются для усиления действия взрыва. Ранее в столице страны Коломбо полиция задержала трех человек, у которых было около килограмма взрывчатки.

Поэтому меры безопасности в стране были усилены. Церкви и мечети в столице оставались закрытыми, службы отменены. Правительство решило перенести открытие школ с 23 апреля на 6 мая. Министерство обороны призвало политические партии перенести запланированные на 1 мая демонстрации. В пятницу большинство предприятий закрылось раньше обычного, а количество посетителей государственных учреждений сократилась на 50%.

За шесть дней до взрывов 21 апреля, когда католики праздновали Пасху, на Шри-Ланке произошла самая масштабная террористическая атака с момента окончания гражданской войны 10 лет назад. Вследствие восьми взрывов, прогремевших в церквях и гостиницах, погибло 253 человека, еще 485 человек получили ранения. 25 апреля на острове снова прогремел взрыв - сдетонировал взрывное устройство, заложенное у здания суда. Инцидент произошел в 40 км от столицы страны Коломбо.

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По мнению министра обороны Шри-Ланки Рувана Виджевардене взрывы устроили террористы двух местных исламистских группировок - "Национальный Таухид Джамаат" и "Исламское государство". Таким образом они мстили за нападение ультраправого активиста в мечети в Новой Зеландии, в результате которого погибли 50 человек.

Полиция Шри-Ланки задержала и арестовала двух главных подозреваемых в организации взрывов 21 апреля, а также арестовала водителя фургона, на котором братья перемещались в день серии взрывов. Братьев звали Мохаммад Садик Абдул-Хак и Мохаммад Шахид Абдул-Хак. Кроме этого, под стражу взяли владельца дома, где стоял фургон, и владельца обувного магазина, в которой скрывались подозреваемые. Всего по делу о теракте задержаны более 100 человек, среди них и приезжие из Сирии и Египта. Еще трое подозреваемых, как писали СМИ, погибли во время штурма полиции.

Солдаты специальных сил США отправились в Мозамбик, чтобы противодействовать ИГИЛ. Террористы превратили футбольные поля в этой африканской стране в места казни и обезглавили детей на глазах у их родителей в рамках террора.