На случай новой радиационной аварии Минздрав разработал план профилактики

Минздрав создал регламент профилактики в случае радиационной аварии. Фото: glavcom.ua

Министерство здравоохранения разработало регламент проведения йодной профилактики в случае возникновения радиационной аварии. Соответствующий приказ зарегистрирован 16 апреля 2021 года в Министерстве юстиции.

Такие действия помогут уменьшить или предотвратить радиационное облучение щитовидной железы при авариях, рассказал главный санитарный врач страны Виктор Ляшко в Facebook.

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Такая профилактика будет эффективной, если провести ее срочно, в первые часы после поглощения радиации.

"При радиационной аварии на ядерных установках может происходить выброс радиоактивных веществ в окружающую природную среду и значительных количеств радиоактивных изотопов йода. Йодная профилактика относится к срочным мерам, направленных на предотвращение негативного воздействия ранней фазы радиационной аварии. Она заключается в применении препаратов стабильного йода в течение первых шести часов после поглощения радиоактивных изотопов йода щитовидной железой", - объясняет Ляшко.

В регламенте указано, что при выбросах радиоактивных изотопов йода, людям нужно получить дозу калий йодида или стабильного йода.

Однократное дозирования для взрослого человека калий йодида составляет 125 мг, 100 мг йода.

"В случае возникновения радиационной аварии на объектах, предназначенных для обращения с радиоактивными и ядерными материалами, и угрозы загрязнения окружающей среды РИЙ (радиоактивными изотопами йода) персонал должен принять немедленно 125 мг КИ (калий йодида). Население, проживающее на территории, где угроза загрязнения РИЙ, принимает профилактическую дозу КИ только после официального оповещения об угрозе выброса и необходимости проведения йодной профилактики", - говорится в регламенте.

Взрыв на ЧАЭС произошел в ночь на 26 апреля 1986 года. Был полностью разрушен четвертый реактор атомной электростанции. Произошел выброс в окружающую среду большого количества радиоактивных веществ. Облако из них прошлась над большей частью Европы и даже достигло восточных границ США. Из Припяти и окружающих населенных пунктов эвакуировали около 200 тыс. человек. Катастрофа считается крупнейшей за всю историю ядерной энергетики.