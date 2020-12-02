На скользкой дороге две легковушки протаранили фуру: есть погибшие

Авария произошла 2 декабря около 7 утра в 15 километрах от Борисполя Фото: tsn.ua

В Киевской области на трассе столкнулись фура и две легковушки.

Авария произошла 2 декабря около 7 утра в 15 километрах от Борисполя, пишет tsn.ua. Фура ехала в сторону Черкасс, а на встречу ей двигался легковой автомобиль "КИА", который перед самым грузовиком занесло на скользкой дороге, поэтому избежать столкновения уже не было возможности. Фуру отбросило в сторону и занесло в кювет, она просто сложилась, в это время не успел затормозить водитель "Фольцфагена", который двигался следом и также врезался уже в бак грузовика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на мосту не разминулись 6 машин

По предварительной информации, в аварии 5 пострадавших. Два человека погибли.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Утром 2 декабря близ села Байковцы Тернопольской области на трассе не разминулись 4 авто: Peugeot, Toyota, Škoda и грузовик DAF. В результате ДТП 1 человек погиб. Еще 2 травмированы, среди них - беременная.