На школьной линейке отравились 94 ребенка - МОЗ

94 ребенка отравились на школьной линейке в Черкассах и обратились за помощью к врачам.
У детей и взрослых наблюдается ингаляционная токсическая реакция, сообщили УНІАН в Минздраве.
"11 детей до сих пор остаются в реанимации. Их состояние стабильное. Всего в областной больнице обратилось 94 ребенка, 53 из них госпитализированы. Также были госпитализированы двое взрослых. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Установлено, что отравление произошло локально на территории, где проходила линейка - пострадавших за пределами школы нет. Ожидаем результатов анализов почвы, воды и воздуха ", - сказали в Минздраве.
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В школе №8 на линейке дети начали массово терять сознание. В Черкассах провели экспертизу питьевой воды, пробы которой взяли в школе.
В горсовете сказали, что в школе не было ремонта или покраски, которые могли бы повредить детям. Также ученики не ели в школьной столовой. Массовое отравление в Черкассах могло произойти из-за локальное распыление неизвестного вещества.
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