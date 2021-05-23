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понедельник, 24 мая 2021 05:26

На шахте взорвался метан: 50 погибших

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На шахте взорвался метан: 50 погибших
Шахта им. Александра Засядько снискала славу одной из самых опасных в мире. Фото: infolight.org.ua

22 года назад, 24 мая, произошла авария на шахте им. Александра Засядько. Погибли 50 шахтеров - 39 скончались на месте, 11 - в больницах. Более 40 горняков получили ранения.

Аварию признали одной из крупнейших в 90-х. Причиной назвали взрыв метана, который вызвал короткое замыкание в двигателе электровоза.

Шахта Засядько одна из крупнейших в Украине. Работает с 1958 года. Расположена в оккупированном Донецке на упросп. Засядько. Ее проектная мощность - 1,2 млн т угля в год. Общая численность работников - около 9 тыс. Работы проводят на глубине до 1304 м.

Шахта снискала славу одной из самых опасных в мире. За годы ее существования произошло 9 аварий погибли около 300 человек.

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19 августа 2001 года в результате взрыва метано-воздушной смеси погибли 55 человек. 34 человека получили ранения. Из-за взрыва 31 июля 2002 погибли 20 шахтеров, 2 человека получили серьезные ранения.

20 сентября 2006 года на шахте погибли 13 шахтеров от недостатка воздуха. Авария произошла на глубине более тысячи метров. На тот момент под землей находились 400 горняков. Более 60 человек с ранениями отправили в больницы.

Самая крупная авария на шахте состоялась 18 ноября 2007-го. Тогда под землей было 457 шахтеров, из них 101 - погиб. Через две недели на том месте произошел второй взрыв - 52 горняка пострадали. На следующий день погибли 5 спасателей, которые занимались ликвидацией последствий аварии. После этого случая в СМИ появилось название "шахта-убийца".

Шахту хотели закрыть, но этого не сделали. Безработными могли стать 10 тыс. человек.

На шахте "Степная" во Львовской области произошел взрыв 3 марта 2017-го. На одном из участков рудника на глубине 550 м рванул метан. Обрушилась горная порода. На аварийном участке работали 34 шахтера. Восемь погибли.

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Дата
24
мая

На шахте взорвался метан: 50 погибших

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