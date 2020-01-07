На Рождество мужчины затеяли смертельную драку

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 828
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Просмотров: 20412
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
6 Просмотров: 4005
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 6246
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 1845
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 26568
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2421
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
"России плевать, есть ли здесь президент мира. Им нужен контроль над Украиной" - Евгений Дикий
2 Просмотров: 2241
Десантники показали свой ботанический сад
Десантники показали свой ботанический сад
Просмотров: 2304
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Просмотров: 567
Фото
Все фото
5
4
18
8
3
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
В Словакии столкнулись 16 авто и несколько автобусов. пострадали украинцы
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
Гибнут люди и животные: Австралия борется с пожарами
В жилом доме в Ровно произошел взрыв
В жилом доме в Ровно произошел взрыв
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Поймали россиянина, который на угнанном Lexus пытался выехать из Украины
Видео
Все видео
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
Двое водителей подрались на улице, в ход пошло и оружие
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
В Каховке из-за резонансного убийства протестующие под отделением полиции жгут шины
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Убийство Шеремета: в полиции сделали заявление по поводу следственного эксперимента
Женщина потеряла лошадей посреди города
Женщина потеряла лошадей посреди города
Интервью
1/5
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1566
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2421
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3492
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 819
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
Коломойский предлагал мне сыграть роль "слуги народа" - Чекалкин
2 Просмотров: 1503
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 января 2020
2 Просмотров: 1584
Зелені шмарклі
Не пам'ятаю, де він узявся в моєму житті. У п'ятому класі ми вже вчилися в іншому приміщенні — не там, де молодша школа. На перерві до мене ...
вторник, 07 января 2020 15:28

На Рождество мужчины затеяли смертельную драку

  Комментировать
На Рождество мужчины затеяли смертельную драку
Мужчину бросили в 7-миметровий колодец Фото: УНН

В Одессе во время празднования Рождества произошла трагедия.

Во время ссоры мужчина выбросил своего гостя в 7-ми метровый колодец, пишет Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О происшествии сообщил сам убийца.

По его словам он и погибший пили вместе, в какой-то момент между мужчинами произошла драка.

Свою агрессию 31-летний мужчина объяснил тем, что погибший оскорбил его.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гранату взорвали на кухне общежития

Потерпевшего, 27-летнего мужчины достали оттуда и доставили в больницу.

Там он умер от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.

7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик.

В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Рождество мужчины затеяли смертельную драку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
января

Американец объехал земной шара на велосипеде

Михайлину Коцюбинскую называли аферисткой и не дали выйти замуж

Самое читаемое
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
Каменских на отдыхе позировала без белья: горячие фото
5
 Просмотров: 61472
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
Убийство двух девушек в Киеве: показали фото подозреваемых
4
 Просмотров: 38133
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии &quot;Золотой глобус&quot;
Обнаженнаая грудь, смелые разрезы и декольте: в чем сияли звезды на красной дорожке кинопремии "Золотой глобус"
29
 Просмотров: 27324
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
 Просмотров: 20403
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
Гороскоп на 6-12 января: астролог удивила прогнозом на Рождественскую неделю
 Просмотров: 16416
Происшествия
Поезд в Борисполь сломался на второй неделе работы
Поезд в Борисполь сломался на второй неделе работы Просмотров: 54
Украинок освободили из секс-рабства
Украинок освободили из секс-рабства Просмотров: 396
Гранату взорвали на кухне общежития
Гранату взорвали на кухне общежития Просмотров: 351
Убийство подруг в Киеве: новые данные о подозреваемом
Убийство подруг в Киеве: новые данные о подозреваемом 1 Просмотров: 4617
В строительном вагончике сгорели три человека
В строительном вагончике сгорели три человека Просмотров: 432
Больше всего комментируют
7
Активисты пришли на "лекцию" российской блогерши, которая топталась по оккупированному Крыму. Их задержала полиция
6
Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог
3
Выбежала даже бабушка: семья самостоятельно отбилась от грабителей
1
Челентано сознался в романе с Орнеллой Мути
1
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
Голосов: 1060
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua