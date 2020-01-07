На Рождество мужчины затеяли смертельную драку

В Одессе во время празднования Рождества произошла трагедия.
Во время ссоры мужчина выбросил своего гостя в 7-ми метровый колодец, пишет Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
О происшествии сообщил сам убийца.
По его словам он и погибший пили вместе, в какой-то момент между мужчинами произошла драка.
Свою агрессию 31-летний мужчина объяснил тем, что погибший оскорбил его.
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Потерпевшего, 27-летнего мужчины достали оттуда и доставили в больницу.
Там он умер от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.
7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик.
В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
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