На Рождество мужчины затеяли смертельную драку

Мужчину бросили в 7-миметровий колодец Фото: УНН

В Одессе во время празднования Рождества произошла трагедия.

Во время ссоры мужчина выбросил своего гостя в 7-ми метровый колодец, пишет Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

О происшествии сообщил сам убийца.

По его словам он и погибший пили вместе, в какой-то момент между мужчинами произошла драка.

Свою агрессию 31-летний мужчина объяснил тем, что погибший оскорбил его.

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Потерпевшего, 27-летнего мужчины достали оттуда и доставили в больницу.

Там он умер от полученной черепно-мозговой травмы он скончался.

7 января в пгт Черноморское Одесской области загорелся строительный вагончик. В результате пожара погибли три человека, сообщили в пресс-службе ГСЧС.