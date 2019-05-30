На Ровенщине упал вертолет ВСУ: никто не выжил

Во время учебно тренировочного полета разбился вертолет Ми-8. Фото: УНН.

29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета у села Сестрятин Радивиловского райониу Ровенской области потеряли связь с вертолетом Ми-8.

"В результате авиационной катастрофы по предварительной информации погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (г.. Броды Львовской области). На месте катастрофы работают спасательные службы и правоохранительные органы, а также для выяснения обстоятельств на место происшествия выехала комиссия Министерства обороны, Генерального штаба и командования Сухопутных войск ВС Украины, проводятся следственно-оперативные действия ", - передает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Причины авиационной катастрофы выясняются.

"Более подробная информация будет предоставлена ​​после выяснения обстоятельств происшествия", - добавили в пресс-центре.

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