На пустыре нашли человеческие останки

В Киеве на пустыре нашли захоронения. Фото: Информатор

В Киеве на пустыре вблизи Дарницкого вокзала нашли человеческие останки.

Страшную находку обнаружили работников Киевзеленстроя, они занимались уборкой территории, когда увидели на земле предметы, похожие на кости. На место происшествия вызвали полицию, сообщает Информатор.

Эксперты осмотрели находку и сделали вывод, что кости действительно принадлежат человеку. Возраст и пол можно будет установить только после проведения дополнительных экспертиз. Кроме того, рядом с местом, где обнаружили кости, из почвы достали другую часть останков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На кладбище нашли скелет вампира

Детали инцидента выясняются.

В Киеве на пустыре нашли захоронения. Фото: Информатор

Узнали погибшего под Иловайском Руслана Дейнеку, которого перед этим похоронили как неизвестного солдата. Процедуру эксгумации провели на Кушугумском кладбище вблизи Запорожья.