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вторник, 04 июня 2019 18:32

На птицефабрике под Киевом сгорело 150 тысяч кур

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На птицефабрике под Киевом сгорело 150 тысяч кур
Куры сгорели сразу из-за очень высокой температуры Фото: mvs.gov.ua

Во время пожара на птицефабрике "Ясенсвит" в Василькове сгорели около 150 тыс. кур.

Куры сгорели сразу из-за очень высокой температуры, сообщила руководитель пресс-службы Главного управления ДСНС в Киевской области Виктория Рубан.

"На момент возникновения пожара внутри этого цеха находилось около 150 тыс. голов кур, все они в огне погибли", - сказала она.

Гореть начала крыша, а затем пламя перекинулось вниз.

"Сейчас причины пожара точно указать нельзя, потому что происходит разборка и проливание завалов, чтобы не допустить повторного возгорания. На месте работает следственно-оперативная группа, по результатам деятельности которой будут выяснены причины", - сообщила Рубан.

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Потушили пожар быстро, так как на территории было водоснабжение. Здание цеха выгорело по всей площади, но цеха, которые находились рядом, уцелели.

На территории птицефабрики "Ясенсвит" в Василькове Киевской области загорелась крыша. Продолжается ликвидация пожара.

Жертв и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"4 июня в 11:37 в оперативно-диспетчерскую службу Васильковского района поступило сообщение о возгорании на территории птицефабрики "Ясенсвит", - говорится в сообщении.

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04
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