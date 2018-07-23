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понедельник, 23 июля 2018 01:39

На проспекте Бажана столкнулись микроавтобус и легковушка

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На проспекте Бажана столкнулись микроавтобус и легковушка
В Киеве произошло очередное ДТП. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на проспекте Бажана столкнулись микроавтобус и автомобиль.

Бус вылетел на газон и остановился в 100 метрах от легковушки, а "корейца" разорвал отбойник, сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

"На месте сразу остановилось более 10 автомобилей, люди поспешили на помощь пострадавшим. На месте работают "скорая "и несколько патрулей полиции", - говорится в сообщении.

Проспект Бажана является местом концентрации ДТП, причиной которых является существенное превышение скорости.

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В Петропавловской Борщаговке под Киевом автомобиль патрульной полиции упал в реку Нивка в результате погони за мопедом.

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