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понедельник, 22 февраля 2021 21:20

На пороге супермаркета убили мужчину
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В Харькове застрелили человека
Фото: "Харків_1654"
В Харькове застрелили человека
В Харькове застрелили человека

В Харькове на пороге супермаркета застрелили человека.

Это произошло на ул. Отакара Яроша, у ЖК Ультра, сообщает "Харків 1654" в Telegram.

Свидетели говорят, что мужчину убили выстрелом в голову.

В городе объявили операцию "Сирена".

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"По адресу выехали руководство и следственно-оперативная группа районного управления полиции. Полицейские осуществляют осмотр места происшествия, собирают вещественные доказательства, устанавливают и опрашивают свидетелей", - говорится в сообщении полиции.

В Харькове в аптеке конфликт между посетителями и работниками закончился стрельбой. Инцидент произошел в Индустриальном районе на ул. Александровской. Сначала клиенты купили 2 пластины лекарств против кашля без рецепта врача, а потом начали снимать провизоров на мобильные телефоны

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