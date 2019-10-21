На Полтавщине произошел авиакататрофа, нашли останки пилота

Фото: pl.dsns.gov.ua

21 октября около 16 часов в Оржицком районе Полтавской области разбился вертолет. Летательный аппарат сгорел, пилот погиб.

Об этом корепонденту Gazeta.ua рассказали в Оржицкой райгосадминистрации.

Происшествие произошло в селе Тарасенково Оржицкого района.

"Летательный аппарат упал на краю села. Хорошо, что не на дом, а на огород. Поэтому никто из местных не пострадал. Сначала говорили, что это был мотодельтаплан. Но сейчас точно известно, что вертолет", - рассказал и. о. главы Оржицкой райгосадминистрации Мирослав Боговик.

Больше подробностей сообщили в ГУ ДСНС. Сейчас известно, что вертолет "Робинсон-44" следовал из Киева на территорию Полтавщины. Среди обломков нашли останки одного человека, вероятно, пилота. О том, был ли в вертолете пассажир и мог ли он выпрыгнуть до столкновения с землей, пока не сообщается.

На месте аварии уже работает патрульная полиция и следователи.

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16 октября прошлого года вблизи села Уланов Хмельницкого района Винницкой области произошла авиакатастрофа. Около 17:00 в поле разбился военный самолет во время международных учений "Чистое небо-2018".