На Полтавщине грузовики попадают в снежный плен

Фото: pl.dsns.gov.ua

В течение 2 декабря подразделения Полтавского гарнизона ДСНС Украины привлекали к ликвидации последствий осложнения погодных условий.

Подробности сообщили в главном управлении ДСНС Украины в Полтавской области.

На Полтавщине погодные условия усложнились осадками в виде снега, а также порывистым ветром с обеда 2 декабря. Это сразу добасило работы подразделениям ДСНС, которые извлекали автотранспорт из снежных заносов.

В частности, в Чернухинском, Новосанжарскому, Великобагачанском, Кобеляцком и Полтавском районах отбуксировали из снежного плена 12 грузовых автомобилей, в которых находились 12 человек.

Так, 2 декабря в 20:42 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что грузовой автомобиль "IVECO" съехал в снег на обочину вблизи села Нова-Диброва Чорнухинского района и не может продолжить движение.

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Бойцы ДСНС, которые прибыли на место вызова, отбуксировали грузовик на безопасный участок дороги. Для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава 9-го Государственного пожарно-спасательного поста и 1 единица техники.

Как сообщил руководитель Управления по вопросам гражданской защиты Полтавской облгосадминистрации Виктор Стеблянко, для поддержания автодорог области в проезжему состоянии в течение суток 2 декабря привлекли 136 единиц техники и 151 работника дорожных служб Полтавщины. Из них 30 единиц техники и 50 работников Агентства местных дорог и 106 единиц техники и 131 работник Службы автомобильных дорог.

Автодороги области находятся в проезжем состоянии.

Первый снег в этом году в Украине выпал вечером 2 декабря. Он уже успел вызвать чрезвычайные ситуации на дорогах