На польском курорте погиб украинец

В Польше утонул 59-летний украинец. Фото: Shutterstock

В Польше погиб 59-летний украинец. Он утонул во время отдыха в курортном городе Крыница-Морская на Вислинской косе.

Трагедия произошла 17 июля, сообщает RMF.

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"59-летний гражданин Украины утонул в Кринице-Морской, несмотря на спасательную операцию", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские.

На западе Польши, в озере Шперек утонула 2-летний ребенок из Украины. Мальчик, находясь без присмотра родителей, ночью покинул дом недалеко от озера в развлекательном центре "Лидо" и упал с помоста в водоем. Родителям грозит до пяти лет лишения свободы.