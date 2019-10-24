На полигоне взорвался снаряд: пострадали курсанты

На полигоне взорвался снаряд. Фото: ТСН

На полигоне в поселке Черноморское, что в Одесской области, взорвался боеприпас.

Пострадали трое курсантов военной академии, пишет "Думская".

Курсанты заметили на территории учебного центра неразорвавшийся боеприпас. Взяли его, чтобы отнести на безопасный участок полигона для дальнейшей утилизации. Именно в этот момент произошел взрыв. По информации издания, речь идет о снаряде к гранатомету производства США, который остался на полигоне после учений.

Курсанты получили легкие осколочные ранения. Они в госпитале.

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С ребятами проведут разъяснительную работу по обращению с взрывными устройствами и боеприпасами.

Проверку по данному факту осуществляют ГБР и военная прокуратура.

Напомним, в центре Киева на улице Пушкинской взорвалась граната. Погибли двое мужчин, ранения получила девушка.