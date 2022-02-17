На полигоне нашли тело военного, пропавшего более недели назад

На полигоне под Ровно нашли тело военного, пропавшего более недели назад. Фото: npu.gov.ua

На территории Ровенского военного полигона 16 февраля обнаружили тело 28-летнего контрактника.

Был в розыске с 8 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Погибший - житель Волынской области. Проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне - проходил учебный курс. 8 февраля с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы. В последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В лесополосе нашли череп и футболку, похожую на военную

По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты – за судебно-медицинской экспертизой.

Досудебное расследование продолжается.

Тело военнослужащего 39-летнего Юрия Святненко нашли по ул. Сибирякова на Бердянской косе в Запорожье. Мужчина находился в розыске. Тело было изуродовано, возможно – бездомными животными. Труп для установления причины смерти направлен на экспертизу.