На полигоне нашли тело военного, пропавшего более недели назад

На территории Ровенского военного полигона 16 февраля обнаружили тело 28-летнего контрактника.
Был в розыске с 8 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
"Погибший - житель Волынской области. Проходил службу по контракту в Житомирской области, а на Ровенском полигоне - проходил учебный курс. 8 февраля с товарищем с разрешения руководства покинул место несения службы. В последний раз его видели в поселке Тучин бывшего Гощанского района", - рассказали в полиции.
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По результатам предварительного осмотра судебным экспертом признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Окончательные результаты – за судебно-медицинской экспертизой.
Досудебное расследование продолжается.
Тело военнослужащего 39-летнего Юрия Святненко нашли по ул. Сибирякова на Бердянской косе в Запорожье. Мужчина находился в розыске. Тело было изуродовано, возможно – бездомными животными.
Труп для установления причины смерти направлен на экспертизу.
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