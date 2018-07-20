На пешеходном переходе сбили подростка

14-летнего парня забрала "скорая". Фото: "Днепр Час"

В Днипре после ливня легковой автомобиль Daewoo сбил на пешеходном переходе 14-летнего подростка.

Авария произошла на перекрестке набережной Победы с переулком Добровольцев в 13:00. На момент аварии светофор на перекрестке горел желтым светом, сообщает "Информатор".

Водитель легковушки заявил, что мальчик выбежал на переход внезапно и он не успел затормозить. Подростка с места аварии забрала "скорая". У него ушибы спины, локтя и грудной клетки.

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Патрульные полицейские огородили место аварии и вызвали следственно-оперативную группу.

Утром 20 июля в Киеве на Осокорках произошла смертельная авария. Во время катания на мотоцикле погиб 36-летний мужчина. Другой выживший хотел утопиться. Его спасли правоохранители. По предварительной информации - мужчины были нетрезвые.