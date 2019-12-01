На парковке сгорел электрокар, огонь перекинулся на другие машины

Фото: "Інформатор"

В 3.00 на проспекте Пушкина 11а в Днепре произошел пожар.

На парковке жилого дома загорелся электрокар BMW i3, сообщает "Информатор"

Местные жители услышали взрыв. Вызвали спасателей и патрульных.

Люди отогнали автомобили, чтобы сотрудники ДСНС могли проехать.

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От огня загорелись Subaru и Nissan, которые стояли рядом. Электрокар полностью сгорел, другие автомобили получили повреждения.

Пострадавших нет.

7 ноября в 23:52 на улице Коновальца в Ровно занялся Lexus RX 330. Существовала угроза переброски пламени на рядом расположенный автомобиль.