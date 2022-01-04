На мосту Кличко устроили новый погром

Фото: Муниципальная охрана

Утром 2 января на пешеходно-велосипедном мосту Киева было обнаружено повреждение стекла ограждения.

Об этом сообщила Муниципальная охрана в Facebook, сотрудники которой заметили повреждения.

"А на пешеходно-велосипедном мосту между парками Владимирская горка и Крещатый – разбито стекло ограждения. Сообщили ответственным городским службам", – говорится в сообщении.

Также вандалы завалили туристско-информационный стенд, стоявший недалеко от смотровой площадки над Днепром.

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Мост открыли 25 мая 2019 года. Построен из бетона и стекла. Длина составляет почти 212 м. Стоимость моста - 275 млн грн. Уже на следующий день на смотровой площадке нового пешеходно-велосипедного моста треснуло стекло. 27 мая его заменили, однако трещины появлялись и в дальнейшем.