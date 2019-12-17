На митинге под Верховной Радой в действие пошли слезоточивый газ и зеленка

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Во время митинга под Верховной Радой против принятия закона о рынке земли произошли столкновения между представителями "Нацкорпусу" и правоохранителями.

Конфликт возник из-за установления палаток перед зданием парламента, сообщает hromadske.

Правоохранители спросили о разрешениях на установку палатки у представителей "Нацкорпусу". За это протестующие облили полицейских зеленкой. Правоохранители взамен использовали слезоточивый газ.

Под стенами Верховной Рады на Площади Конституции находятся правоохранители, Нацгвардия и участники сразу нескольких акций протеста. В частности аграрии выступают за снятие с рассмотрения законопроектов земельной реформы.

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"Национальный Корпус" и ветераны ООС присоединятся к митингу украинских аграриев против снятия моратория на продажу сельскохозяйственной земли.